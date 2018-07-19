مارتن سابعاً في عاشر مراحل جولة فرنسا للدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حافظ الدراج دان مارتن من فريق الإمارات، على هدوئه خلال المرحلة العاشرة من جولة فرنسا، ليتمكن من عبور خط النهاية، إلى جانب زملائه من الدراجين المتنافسين على ترتيب التصنيف العام.

قدم مارتن أداء هجومياً خلال المرحلة، وحاول الانفصال عن المجموعة قبل 10 كم من خط النهاية، ولكن سرعان ما وصلوا إليه عند منحدر كول دي لا كولومبيه. وإذ كان حريصاً على تقليص الفارق الزمني، بذل الفائز في المرحلة السادسة من الجولة، جهوده ليعبر خط النهاية محتلاً المركز السابع.

وفاز الدراج جوليان ألافليبيه (فريق كويك-ستيب فلورز) بالمرحلة العاشرة، حيث تمكن من الانفصال مبكراً، والسيطرة على السباق، ليعبر خط النهاية متقدماً بفارق 1:34 دقيقة عن أقرب منافسيه.

وفي معرض حديثه عن السباق، قال مارتن: «من الجيد أن أتمكن من تجاوز أول مرحلة جبلية، لا سيما أن الأمر دائماً ما يكون صعباً بعد يوم الاستراحة. أنا سعيد بهذه النتيجة».