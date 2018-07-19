الشرطة تحرر والدة تايسون جناح «السامبا»

المصدر: ساو باولو - وكالات

قال ضابط قاد التحقيقات أول من أمس، إن الشرطة البرازيلية حررت والدة تايسون، جناح منتخب البرازيل «السامبا»، التي خطفتها عصابة في جنوب البرازيل.

وقال رفائيل لوبيز إن روسانجيلا بارسيلوس فريدا اختطفت أول من أمس من قبل عصابة تظاهر أفرادها بتسليم زهور قبل أن يجبروها على ركوب سيارة. وأبلغ شهود عيان الشرطة التي سارعت بتعقب والدة تايسون حتى مخبأها في مونت بونيتو، وهي بلدة صغيرة بالقرب من حدود البرازيل مع أوروغواي.

وداهمت الشرطة المكان ووجدت فريدا مقيدة في كرسي. واعتقلت الشرطة ثلاثة رجال وسيدة من بينهم مسلح واحد. وأضاف لوبيز «كانوا يعلمون من هي ولهذا خطفوها». «حاول أحدهم أن يسحب مسدسه لكني أعتقد أنه كان يرغب في الفرار. كانوا جميعا هادئين ولم يحدث أي عنف أو محاولة طلب فدية».