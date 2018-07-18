بولت يقترب من التعاقد مع نادٍ أسترالي

المصدر: كانبرا - د ب أ

أعلن أحد وكلاء اللاعبين أمس أن العداء الجامايكي يوسين بولت بات قريباً من الانضمام إلى فريق منافس بالدوري الأسترالي لكرة القدم. وقال توني راليس وكيل لاعبي كرة القدم إن بولت المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات العدو والذي اعتزل منافسات المضمار في العام الماضي، توصل إلى اتفاق «من حيث المبدأ» مع فريق سنترال كوست مارينرز، لقضاء فترة تجريبية ضمن صفوفه لمدة ستة أسابيع. وقال راليس في تصريحات لبرنامج «بيج سبورتس بريكفاست» بالإذاعة الأسترالية أمس «جرى الاتفاق بين مارينرز ويوسين بولت من حيث المبدأ، ولا يتبقى سوى تفاصيل قليلة».