جوشوا يدافع عن ألقابه أمام بوفيتكين

المصدر: لندن - وكالات

أعلن إيدي هيرن منظم مواجهات أنطوني جوشوا أول من أمس أن الملاكم البريطاني سيدافع عن ألقابه العالمية في وزن الثقيل أمام الروسي ألكسندر بوفيتكين في ويمبلي يوم 22 سبتمبر المقبل.

وسيضطر جوشوا (28 عاماً) لخوض التحدي الإجباري من رابطة الملاكمة العالمية بمواجهة بوفيتكين مع عودته للظهور في ويمبلي لأول مرة منذ تفوقه على فلاديمير كليتشكو أمام 90 ألف متفرج في أبريل 2017. وحصد جوشوا آخر لقبين في كارديف، حيث تفوق على كارلوس تاكام قبل أن يتغلب بالنقاط على النيوزيلندي جوزيف باركر في مارس ويحصد حينها لقب منظمة الملاكمة العالمية.