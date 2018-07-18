رئيس فنزويلا يهنئ أفريقيا بلقب المونديال

المصدر: كراكاس - أ ف ب

رأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تتويج منتخب فرنسا بلقب المونديال هو انتصار لقارة أفريقيا، في إشارة إلى جذور معظم لاعبيه.

وقال مادورو أول من أمس على هامش احتفال رسمي «منتخب فرنسا يشبه منتخباً أفريقياً، في الحقيقة لقد توجت أفريقيا، المهاجرون الأفارقة الذين وصلوا إلى فرنسا، وفي هذا المونديال فازت فرنسا بفضل اللاعبين الأفارقة أو أبناء الأفارقة».

وتعود جذور 14 لاعباً من اصل 23 في التشكيلة الرسمية التي توجت بلقب المونديال الأحد الماضي على حساب كرواتيا (4-2) إلى القارة الأفريقية. وطالب مادورو بالتوقف عن «العنصرية» و«التمييز» ضد المهاجرين الأفارقة والأميركيين اللاتينيين.