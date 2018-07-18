عملية زرع كبد أبيدال مطابقة للقانون

المصدر: مدريد - وكالات

أكدت تحقيقات طبية إسبانية، أمس، عدم حصول أية تجاوزات في عملية زرع الكبد لمدافع برشلونة السابق الفرنسي أريك أبيدال.

وقامت المنظمة الإسبانية المسؤولة عن وهب الأعضاء بـ«دراسة جميع مراحل العملية من وجهة نظر سريرية وصحية»، وأكدت البيانات المجمعة أن «زرع الكبد للسيد أريك أبيدال أجري وفق القانون وبممارسة سريرية جيدة»، بحسب ما جاء في بيان المنظمة التابعة لوزارة الصحة. وأكدت أن مستشفى كلينيك في برشلونة، حيث أجري الزرع لديه «شهادة ميلاد وسجل عائلة المانح والمتلقي، التي يمكن من خلالها استنتاج أنهما أولاد عمومة». وبعد إصابته بورم سرطاني، خضع أبيدال لزرع كبد في أبريل 2012 وعاد إلى الملاعب بعدها بسنة.

وأكدت صحيفة «أل كونفيدنسيال» مطلع يوليو، أن اتصالات هاتفية لرئيس النادي السابق ساندرو روسيل، الموقوف احتياطياً أخيراً في قضية غسل أموال، فهم منها أن النادي حصل على الكبد بوسيلة غير قانونية.