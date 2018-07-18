«الاحتيال» يحرم سانشيز من معسكر يونايتد

المصدر: لندن - وكالات

لا يزال صانع اللعب التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز يسعى للمشاركة في معسكر فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الولايات المتحدة الأميركية. وغاب سانشيز (‏29 عاماً)‏ عن بداية معسكر مانشستر لعدم حصوله على تأشيرة دخول لأميركا.

ولم يتم قبول طلب سانشيز للحصول على تأشيرة، وفقاً للقانون الأميركي الذي يمنع منح تأشيرات لأي شخص اتهم بالاحتيال. وتلقى سانشيز عقوبة السجن 16 شهراً مع إيقاف التنفيذ في فبراير الماضي بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن سانشيز يحاول دخول أميركا بواسطة برنامج الإعفاء من التأشيرة. ويخوض مانشستر أول مباراة ودية بمعسكره أمام فريق أميركا المكسيكي مساء الخميس المقبل.