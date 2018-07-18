الاتحاد للطيران تروّج للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سيتم استبدال شعار الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي لنادي مانشستر سيتي منذ عام 2009 على قمصان حامل لقب الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل، عندما يلعب مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند في شيكاغو، حيث سيتم استبدال شعار الشركة الموجود على قمصان النادي بشعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، وذلك قبل إقامة الألعاب العالمية في أبوظبي 2019 التي تعتبر الاتحاد للطيران شريك الطيران الرسمي لها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد للطيران لتعزيز الوعي بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الذي سيستقطب حوالي سبعة آلاف رياضي من أكثر من 170 دولة في أبوظبي في المسابقة التي تقام كل عامين. وسوف يقام الأولمبياد الخاص للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يجذب حتى 500 ألف مشاهد بوصفه أكبر حدث عالمي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال باتريك بيرس، نائب الرئيس لشراكات التسويق في الاتحاد للطيران: «يمثل الترويج للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية على قميص نادي مانشستر سيتي شاهداً عملياً على قيم الشركة. ومثل السفر، فإن الرياضة تلعب دوراً حيوياً في التقارب بين المجتمعات».