الهلال السوداني يبحث عن أول فوز في «الكونفيدرالية»

المصدر: Ⅶالخرطوم - حسن فاروق

يبحث الهلال السوداني عن أول فوز في مواجهته الأفريقية اليوم أمام ضيفه دي سونغو الموزمبيقي ضمن منافسة الكونفيدرالية الأفريقية، وأدى الهلال مباراتين في البطولة قبل توقفها بسبب بطولة كأس العالم روسيا 2018، وخسر الفريق أولى مبارياته أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف خارج أرضه، وتعادل داخل أرضه ووسط جماهيره مع فريق المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق، ليدخل مواجهة اليوم برصيد نقطة، ويعمل الفريق على كسب اللقاء وإضافة ثلاث نقاط للرصيد لمضاعفة حظوظه في التأهل للمرحلة القادمة من البطولة، وفي المقابل يبحث فريق دي سونغو أيضاً عن أول انتصار في البطولة بعد خسارتين أمام فريق المصري البورسعيدي ونهضة بركان بنتيجة واحدة هدفين نظيفين.

وكان الهلال قد اختتم أمس تحضيراته بملعبه بأم درمان لمباراة اليوم.