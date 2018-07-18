بيان رباعي يشعل النار في الاتحاد التونسي

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

أصدر أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي بياناً اتهموا فيه رئيس الاتحاد وديع الجريء، بالانفراد بالرأي، مؤكدين تعمده مخالفة القوانين والتلاعب بالنصوص لفرض رأيه على الأغلبية.

وجاء في البيان أن رئيس الاتحاد لم يقرر بعد موعد اجتماع المكتب التنفيذي منذ خروج منتخب نسور قرطاج من الدور الأول لنهائيات كأس العالم ، من أجل تقييم المشاركة والنظر في مستقبل المنتخب.

وأوضح البيان أن كل القرارات التي تم اتخاذها لفائدة المنتخب من عقود مع الشركات المتخصصة في تنظيم المعسكرات والمباريات الودية استعداداً للمونديال وغيرها، قد تمت بصفة أحادية من رئيس الاتحاد، دون استشارة بقية أعضاء الاتحاد.

وشدد الأعضاء الموقعون على البيان على أن القوانين المتعلقة بالمنتخب تنص على أن كل القرارات لا بد أن تمر حصرياً عبر موافقة كامل أعضاء المكتب التنفيذي.