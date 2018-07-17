نادي تراث الإمارات يستهدف ألقاب السباحة

المصدر: البيان الرياضي

تتواصل التدريبات اليومية التي يجريها فريق السباحة بنادي تراث الإمارات بمسبح إدارة الأنشطة، بإشراف أحمد الحوسني رئيس قسم الأنشطة المتخصصة، وراشد الرميثي مشرف شعبة السباحة، ومدربي الفريق عبدالكريم أسعد عبدالله ومحمد أسعد عبدالله وإبراهيم جاسم المهيري.

وقال أحمد الحوسني إن شعبة السباحة شرعت منذ أول يوليو الجاري في تسجيل الطلبة الراغبين في الانضمام للفريق ممن تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 10 سنوات، وأضاف أنهم يعملون على اكتشاف الموهوبين من بينهم من أجل صقلهم ومن ثم ضمهم للفريق الأساسي. مبدياً رضاه عن سير الإعداد. وأكد أن الفريق الأساسي المكون من 40 سباحاً سيستمر في تدريباته على مدار العام.