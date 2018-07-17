155 مشاركاً في معسكر صيف الشارقة الرياضي

المصدر: البيان الرياضي

تتواصل أنشطة وفعاليات معسكر صيف الشارقة الرياضي بحضور يومي وكبير من قبل المشاركين الذين سجلوا في المعسكر وعددهم 155 مشاركاً ومشاركة من مختلف الأعمار في إطار فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة خلال الصيف.

ويشكل المعسكر الصيفي الذي يقام في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج منصة متكاملة من الفعاليات والبرامج النوعية التي يقوم بها مجلس الشارقة الرياضي في إطار مواصلة أهدافه وبرامجه ومسؤولياته لذا يطرح فعاليات ودورات تثقيفية ومهارات مختلفة وفعاليات فنية وزيارات ورحلات خلال فترة الإجازة الصيفية بهدف استثمار أوقات الفراغ لدى الأبناء والبنات من منطلق دوره ومسؤوليته تجاه الوطن فضلاً عن إشراف المجلس على مختلف فعاليات الصيف لدى أندية إمارة الشارقة.