عمار السدراني ثاني «دولية بارشين للشطرنج»

المصدر: البيان الرياضي

حقق عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة ومنتخب الإمارات للشطرنج، أستاذ الاتحاد الدولي، المركز الثاني في بطولة بارشين الدولية في صربيا بعد حصوله على 7.5 نقاط من أصل 9 نقاط، بفوزه في 6 مباريات والتعادل في ثلاث، ومن دون خسارة، رافعاً تصنيفه الدولي 125 نقطة ليكسر حاجز 2000 نقطة، حيث بدأ البطولة بالمركز 32 حسب تصنيف اللاعبين وأنهاها ثانياً.

ونجح لاعبو الفجيرة في رفع تصنيفهم الدولي خلال مشاركتهم في المنافسات ووصل خليفة الحفيتي إلى 91 نقطة، ومحمد سعيد إلى 68 نقطة، وعلي الزعابي إلى 33 نقطة. وأهدى الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعمه الكبير واللامحدود للعبة.