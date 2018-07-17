أصداء واسعة لمشاركة «فيكتوري» في المونديال

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

أبرز الموقع الرسمي لمؤسسة «سوبر بوت إنترناشيونال» الهيئة الدولية الرائدة في مجال تنظيم سباقات الزوارق السريعة خبر مشاركة مؤسسة الفيكتوري تيم بزوارق «الفئة الأولى» في منافسات النسخة 38 من بطولة العالم في كي ويست بأميركا والمقررة من 4 -11 نوفمبر المقبل بمشاركة 30 فريقاً من الأميركتين وأوروبا وآسيا واستراليا وكذلك مشاركة «فيكتوري تيم» في البطولات الدولية التي تسبق انطلاقة الحدث، ولقي الخبر ترحيباً كبيراً من أوساط المهتمين بالرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة العالمية بصفة عامة ومحبي رياضة التشويق والإثارة في أميركا بصفة خاصة.

ورحبت مؤسسة «سوبر بوت إنترناشيونال» بمشاركة أسياد البحار نجوم فريق الفيكتوري تيم صاحب التاريخ العريق في البطولات العالمية لرياضة الزوارق السريعة والمتوج من قبل ببطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- 15 مرة وبطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» 6 مرات.