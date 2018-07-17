معسكر إماراتي سعودي للدراجات

المصدر: البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة النسائية باتحاد الإمارات للدراجات إقامة معسكر تدريبي مشترك في الدولة يجمع منتخب الفتيات مع نظيره السعودي خلال شهر سبتمبر المقبل، استعداداً للمشاركات الخليجية والعربية القادمة.

ترأس اجتماع اللجنة النسائية ولجنة التسويق باتحاد الدراجات برئاسة نورة الجسمي وتواجد عبد الناصر عمران الشامسي أمين السر العام والوازنة فلاح وفاطمة الشامسي والمدرب مهدي عزيز أعضاء اللجنتين.

وقالت الشامسي إنه تم اعتماد بطاقة «فزعة» الجديدة والخاصة بخصومات الرياضيين وسيتم الكشف عنها والإعلان عن مميزاتها قريباً، كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد طواف السيدات.