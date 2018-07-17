«دراجات الإمارات» يتحدى طريق الحصى في فرنسا

المصدر: باريس - البيان الرياضي

شارك فريق الإمارات في سباق صعب في المرحلة التاسعة من جولة فرنسا، ويمتد مسار السباق على مسافة 156.5 كم من آراس سيتاديل إلى روبيه، ويتضمن أكثر من 22 كم من الطرق المرصوفة بالحصى. وشهد السباق العديد من الحوادث، لكن فريق الإمارات خاض السباق بشجاعة، ولم يتعرض أحد من الدراجين إلى أي أذى.

وتمكن الدراج دان مارتن الذي تعرض لإصابة في المرحلة الثامنة، من البقاء آمناً ضمن المجموعة الرئيسية، حيث وفر له الفريق الحماية اللازمة خلال الأجزاء الأولى من السباق. ومع بدء انقسام الدراجين، تمكن مارتن من الوصول إلى مقدمة السباق بمساعدة أوليفييرا ترويا، ووصل أخيراً إلى خط النهاية مع المجموعة الرئيسية بعد قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة من خوض سباق فوضوي على أجزاء المسار المعروفة باسم «جحيم الشمال».