أكاديمية النصر تطلق أنشطة الموسم الجديد

المصدر: دبي -البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية كرة القدم بنادي النصر الثقافي الرياضي عن انطلاق النشاط للموسم الرياضي 2018 /‏2019 وذلك في الاجتماع الذي عُقد أول من أمس، بحضور محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي للنادي ومشرف أكاديمية كرة القدم، وأحمد صالح الريس، مدير الأكاديمية بالإنابة.

وفي كلمته أكد الغيثي، أن الموسم الجديد سيشهد تحسين وتطوير العمل الفني والإداري بالأكاديمية لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة التي تخدم النادي.

من جانبه، حث الريس، الأجهزة الفنية والإدارية على ضرورة التكاتف المستمر والعمل كفريق واحد لتطوير الأكاديمية على كافة الأصعدة.حضر الاجتماع: كايو زاناردي، المدير الفني للأكاديمية، أليكسندر زوبرس، المشرف الفني، ناصر حسن الفلاسي المدير الإداري، يوسف عبدالله الحمادي، المشرف الإداري للأكاديمية، خميس سالم مشرف حراس المرمى، هند بوعصيبة، مسؤولة الخدمة المجتمعية.