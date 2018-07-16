نتائج متميزة للاعبي الشطرنج في جورجيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني للشطرنج نتائج متميزة في بطولة كأس بلدية باتومي الرابعة، التي أقيمت في مدينة باتومي الجورجية، على هامش المعسكر التدريبي الذي خاضه المنتخب على مدار 12 يوماً، وتعددت فيه المدارس الشطرنجية المختلفة، التي أسهمت في زيادة خبرة اللاعبين واللاعبات.

وأسفرت مشاركة المنتخب في البطولة عن فوز عمران الحوسني بالمركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة المفتوحة شطرنج خاطف تحت 16 سنة، وفوز سلطان الزعابي في البطولة المفتوحة شطرنج خاطف تحت 16 سنة، وفوز وافية درويش لاعبة المنتخب بالمركز الثاني تحت 16 سنة، فيما نجح سلطان الزعابي في تحقيق المركز الثاني تحت 16 سنة، ونجح عمران الحوسني في إضافة 46 نقطة إلى تصنيفه الدولي للمستوى الأول، فيما نجحت روضة السركال في إضافة 40 نقطة إلى رصيدها الدولي، وعائشة المعيني 26 نقطة..