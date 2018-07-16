دراج الإمارات يتعرض لحادث في فرنسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك فريق الإمارات في المرحلة الثامنة من جولة فرنسا التي أقيمت أمس، على طرق مستوية في منطقة النورماندي، وذلك على مسار قصير نسبياً يمتد على طول 181 كم من درو وصولاً إلى أميان.

وكان سباق اليوم مناسباً للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، حيث انطلقت المجموعة الرئيسية بوتيرة سريعة خلال النصف الأول من السباق.

وكانت المرحلة تبدو سهلة بالنسبة إلى الفريق وصولاً إلى 16 كم قبل خط النهاية، حيث تعرض الدراج دان مارتن لحادث أخره عن الدراجين المتقدمين بنحو دقيقتين. وقدم فريق الإمارات جهوداً حثيثة لمساعدة مارتن على تقليص الفارق والوصول إلى المجموعة المتقدمة، إلا أن ذلك كان صعباً، نظراً لاقتراب السباق من نهايته.