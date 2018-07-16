اجتماع للأجهزة الفنية لمنتخبات البحرين

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

احتضن مقر الاتحاد البحريني لكرة القدم، أول من أمس، اجتماعاً جمع رئيس قسم الشؤون الفنية بالاتحاد، عابد الأنصاري، مع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبات الشباب والناشئين والأشبال.

وجاء الاجتماع ضمن إطار المراجعة والمتابعة المستمرة لبرنامج المنتخبات الوطنية، تمهيداً لرفع تقرير دوري بانتظام للجنة المنتخبات بالاتحاد، برئاسة نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية، ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة.

وقدم أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخبات الشباب والناشئين والأشبال عروضاً تفصيلية، كلاً على حدة، تعلق ببرنامج كل منتخب خلال الفترة الماضية.