إلغاء لقاء الهلال والمريخ مرة ثانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تسلم الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أول من أمس، خطاباً معنوناً إلى وزير الشباب والرياضة الاتحادي، ورئيس الاتحاد العام، ورئيسي الهلال والمريخ، وورد فيه: بالإشارة إلى خطاب لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، الصادر بتاريخ 12 يوليو 2018م، عطفاً على قرار اجتماع اللجنة رقم 5 لسنة 2018م، بشأن عدم قيام مباراة المريخ والهلال المقررة في 13 يوليو2018، لدواع أمنية، فإن اللجنة إذ تشدد على حرصها على الأمن والسلامة العامة، فقد تقرر التأكيد على عدم قيام المباراة يوم السبت 14 يوليو في ظل الظروف التي تصاحب قيامها، وذلك للتكرم بالإحاطة، والتفضل باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.