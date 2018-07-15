فلسطين ترسل 70 رياضياً لــ "آسيوية إندونيسيا"

المصدر: رام الله - البيان الرياضي

أكّد اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية أهمية مشاركة فلسطين في بطولة الألعاب الأولمبية بإندونيسيا، حيث تأتي المشاركة ببعثة تضم 70 لاعباً ولاعبة، سيمثلون فلسطين في 13 لعبة فردية وجماعية، مؤكّداً في الوقت ذاته أنّ كل الأسماء، ستبقى خاضعة للمتابعة الإدارية والفنّية والطبّية حتى الموعد المقرر، مع إمكانية تقليل العدد حسب توجّهات اللجنة العليا الخاصة باختيار البعثات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرجوب في مقرّ أكاديمية جوزيف بلاتر بالبيرة، مع أفراد بعثة فلسطين المشاركة في الدورة.