انتهاء مسلسل انتصارات لاسيتسكيني

المصدر: الرباط - أ ف ب

انتهى مسلسل انتصارات الروسية ماريا لاسيتسكيني في مسابقة الوثب العالي، بعدما فشلت في تجاوز حاجز الـ1.94م خلال لقاء الرباط، المرحلة التاسعة من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وبعد سيطرتها طوال عامين وفوزها بـ45 حدثاً متتالياً وتحقيقها أفضل وثبة لهذا العام (2.04م) وتجاوزها حاجز المترين وأكثر خلال 5 مناسبات في 2018، خرجت بطلة العالم مرتين (2015 و2017) خالية الوفاض للمرة الأولى منذ يونيو 2016.

واستفادت البلغارية ميريلا ديميريفا من تعثر منافستها الروسية لتنال المركز الأول (1.94م)، لكنها فشلت في محاولة الوثب على علو 2.02م. وتقدمت ديميريفا على الأوكرانية يوليا ليفشنكو (1.94م أيضاً)، فيما اكتفت لاسيتسكيني بالمركز الثالث (1.90م) مشاركة مع الأوكرانية الأخرى كاتيرينا تاباشنيك.