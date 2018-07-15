«دبي لأصحاب الهمم» يدشّن نشاط الصيف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدشّن نادي دبي لأصحاب الهمم اليوم، فعاليات النشاط الصيفي، الذي يقيمه تحت شعار «عام زايد»، ويقام في مقر النادي حتى 16 أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 300 مشارك.

وستنطلق الفعاليات من الساعة الخامسة مساءً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وسيتم إقامة أكثر من 180 ورشة عمل ونشاطاً للمشاركين في الفئات الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية والورش الفنية هذا العام تركز على جوانب الإبداع والابتكار. وتقدم نادي دبي لأصحاب الهمم بالشكر إلى شركاء النجاح من رعاة النشاط الصيفي من الجهات الحكومية والخاصة. ورحب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بالمشاركين الذين سخر لهم النادي كل السبل، لقضاء أفضل الأوقات خلال فترة الإجازة الصيفية.