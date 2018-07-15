الزوراء بطل الدوري العراقي

المصدر: بغداد - عراق أحمد

تمكن فريق الشرطة من الفوز على فريق القوة الجوية بهدف دون مقابل، في القمة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز وصل الشرطة إلى النقطة 80 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد القوة الجوية عند النقطة 81 في وصافة الترتيب، ليتم تتويج فريق الزوراء بلقب الدوري برصيد 87 نقطة لحد الآن، وتنتظره مباراتان لا تؤثران على مركزه، حتى في حالة الخسارة غير المتوقعة.

وبذات الجولة حقق زاخو فوزاً مهماً على البحري 3-2 ليحافظ على البقاء في منافسات الدوري الممتاز، فيما خطف فريق بغداد نقطة ثمينة من منافسه النجف بعد تعادلهما سلباً.