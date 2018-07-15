بداية هادئة للدوري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

أجرى الاتحاد التونسي أول من امس قرعة الدوري الممتاز، وسوف تغيب المواجهات الساخنة بين الفرق الكبرى في الجولة الأولى، وبعد أن يلتقي في الجولة الثالثة حامل اللقب الترجي الرياضي جاره الملعب التونسي، في مباراة تعتبر بالديربي الصغير ينزل في الجولة التالية ضيفاً على النادي الصفاقسي في أول كلاسيكو، وفي الجولة التالية يتحول النادي الصفاقسي إلى تونس العاصمة لملاقاة النادي الافريقي في الكلاسيكو الثاني، أما الكلاسيكو الثالث فسيجمع الترجي الرياضي وضيفه النجم الساحلي في الجولة التاسعة، ثم يستضيف النجم الساحلي النادي الصفاقسي، فيما سيكون آخر كلاسيكو في الجولة الأخيرة بين النجم الساحلي والنادي الأفريقي.

ديربي العاصمة الذي يعد اهم مواجهة في السباق بين الجارين الترجي الرياضي والنادي الافريقي، سيجري في الجولة 11.