محاضرات فنية لعبدالله حسن في الفلبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد إلى الدولة المحاضر الآسيوي، عبدالله حسن عبدالله رئيس قسم التدريب في اتحاد الكرة الإماراتي، بعد مشاركته في إلقاء المحاضرات في الدورة التدريبية الفنية، والتي أقامها مؤخراً الاتحاد الفلبيني لكرة القدم. ألقى عبدالله حسن، ٤ محاضرات عملية، ومثلها نظرية، عن أبرز المستجدات التكتيكية لطرق اللعب، خلال فترة أيام الدورة من 5 إلى 10 الجاري، وتضمنت المحاضرات تحليلاً لكأس آسيا للمنتخبات الأولمبية 2018، إذ كان عضواً في فريق التحليل للبطولة.

كما تضمنت المحاضرات، أبرز الدروس التكتيكية من بطولة كأس العالم 2018، وتحليل مباراة إنجلترا ضد السويد، والمميزات الفنية في المقارنة بين لاعبي آسيا، وبناء فلسفة المدرب في قيادة الفريق.