الدراج الإسباني بدروسا يعتزل نهاية الموسم

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن الدراج الإسباني داني بدروسا (هوندا)، وصيف بطل العالم لفئة موتو جي بي ثلاث مرات، أول من أمس أنه سيعتزل نهاية الموسم الحالي.

وكشف الدراج البالغ 32 عاماً، عن قراره خلال مؤتمر صحافي عقد قبيل انطلاق جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم، التي تقام على حلبة ساتشيرينغ خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وقال بدروسا والتأثر بادٍ على وجهه «هو قرار أفكر به منذ فترة طويلة».وتابع «إنه قرار صعب جداً لأنها الرياضة التي أعشقها، ولكن على رغم الظروف الجيدة التي تسمح لي بمتابعة مسيرتي، أشعر أني لا أعيش السباقات بالحماس ذاته مثل قبل، ولديّ حالياً أولويات مختلفة في حياتي».