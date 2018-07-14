الرقم 7 هدية كوادرادو إلى رونالدو

المصدر: بوغوتا - أ ف ب

أكد الكولومبي خوان كوادرادو أنه لا يمانع التخلي عن الرقم 7 الذي يحمله في يوفنتوس الإيطالي للمهاجم البرتغالي الجديد في الفريق كريستيانو رونالدو، وبعث رسالة ترحيب واضحة إلى أفضل اللاعبين في العالم، مشيراً إلى أنه سيتخلى عن الرقم 7 إلى «الساحر» وسيكون بمثابة هدية له لأن خبرته وما قام به ستساعد «السيدة العجوز» كثيراً. وحمل القميص الذي ارتداه رونالدو الرقم 7 منذ انتقاله من لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد في 2003 وحتى الآن، حتى أنه أطلق شعار «سي آر 7» الخاص به، الذي يرمز إلى الحرفين الأولين من اسمه واسم عائلته ورقم قميصه.

وقال كوادرادو في مؤتمر صحافي في بوغوتا «نعرف ما يمثله مع قميصه وليس لدي أي مشكلة في التخلي عن الرقم 7».

وتابع «الأهم بالنسبة لي هو أن أتدرب بجد وأن أكون مستعدا حين يطلب مني المدرب الدخول إلى الملعب، والذي سيكون مع الرقم 588».

وكان كوادرادو أرسل الأربعاء رسالة ترحيب إلى رونالدو.

ويبدو النجم الكولومبي اكثر اهتماما بقدرات رونالدو من الرقم الذي يظهر على قميصه بقوله «سيجلب الكثير ليوفنتوس مع شغفه من أجل الفوز». وكان يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الماضية تعاقد مع رونالدو الذي قاد ريال مدريد لأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري المحلي في تسعة مواسم أمضاها في صفوفه.