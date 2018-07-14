العصيمي يحضر احتفالات اليوم البارالمبي في هونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حضر ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، احتفالات هونغ كونغ باليوم الوطني البارالمبي، والذي يقام كل عامين بعد تدشين النسخة الأولى عام 2016 من أجل تنوير الرأي العام بـ «أصحاب الهمم» والتعريف بالألعاب البارالمبية، حيث شاركت في الاحتفال كل قطاعات أصحاب الهمم بهونغ كونغ على مدار يومين والذي اشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية، بمشاركة أطياف المجتمع المحلي مع رياضيي أصحاب الهمم، والتي جمعت بين ألعاب الترفيه والمنافسات من أجل الاندماج والتعريف بالرياضات الخاصة لأصحاب الهمم.

وحرص العصيمي على المشاركة في بعض المباريات مع اللاعبين منها تنس الطاولة. وتأتي مشاركة رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية في الاحتفالات، ضمن خطة المجلس الآسيوي لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لجميع اللجان الوطنية البارالمبية في القارة الصفراء.