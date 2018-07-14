إلغاء قمة الهلال والمريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في تطور مفاجئ للأحداث، سلمت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم الاتحاد السوداني لكرة القدم، خطاباً رسمياً أفادت فيه بإلغاء مباراة القمة بين الهلال والمريخ، وتأجيلها إلى وقتٍ لاحق، وعزت اللجنة القرار لدواعٍ أمنية دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وقد أثار القرار رد فعل متبايناً ليرد الاتحاد العام لكرة القدم على الخطاب الذي استلمه من اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم بإلغاء مباراة القمة بين الهلال والمريخ، وأكد الاتحاد في منشوره الرسمي أنه وحسب توجيه الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم وفي اجتماع طارئ، قررت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد تعديل تاريخ مباراة المريخ الخرطوم والهلال الخرطوم في الدوري الممتاز، لتلعب اليوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً، وذلك بدلاً عن يوم أمس الذي كان مقرراً سابقاً.