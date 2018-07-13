الوديات تجهز الترجي والنجم لأفريقيا

المصدر: تونس - صالح قادري

خاض كل من الترجي الرياضي والنجم الساحلي، مباريات ودية أمام فريقين جزائريين يوجدان في تونس، من أجل القيام بمعسكر إعداد، فقد تبارى الترجي الرياضي ضد مولدية بجاية وفاز عليه بأربعة أهداف دون مقابل، سجلها كل من سعد بقير في مناسبتين، ويوسف البلايلي من ركلة جزاء وفوسيني كوليبالي. وقد أبدى المدرب خالد بن يحيى، ارتياحه للأداء الذي قدمه لاعبوه.علماً بأن الترجي سيستضيف فريق كامبالا سيتي يوم الثلاثاء المقبل على استاد ملعب رادس بتونس العاصمة، انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات.

من جانبه، تبارى النجم الساحلي ضد نادي بلعباس حامل الكأس الجزائرية، وتغلب عليه بخمسة أهداف دون رد، سجلها كل من كريم العواضي من ركلة جزاء، وعلية البريقي ووجدي كشريدة وعمرو مرعي وسليم بن يلقاسم.