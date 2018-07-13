ديربي الهلال والمريخ الليلة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

يلتقي الهلال والمريخ اليوم في ديربي العاصمة، ضمن مباريات دوري النخبة الممتاز في أسبوعه الثاني، وفي تصريحاته، تحدث السنغالي لامين ندياي المدير الفني للهلال، عن اللقاء قائلاً: عملت في دول كثيرة، وخضت مباريات ديربي أشد شراسة من ديربي السودان. الديربي مباراة حياة أو موت من زاوية رياضية، وأعني حالة الحزن والفرح الجماهيري الشديد بعد نهاية المباراة، فهي بالتالي مباراة قائمة بذاتها، من حيث تعلق القلوب بها والأحاسيس والمشاعر.

فيما أكد التونسي يامن الزلفاني، المدير الفني للمريخ، أن فريقه أكمل جاهزيته لمواجهة اليوم، وأن مباريات الديربي لا يمكن التكهن بنتيجتها النهائية، لكن حينما تلعب على ملعبك وبين جماهيرك، يجب أن تفوز.