ساغان الأسرع في طواف فرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

أحرز بطل العالم السلوفاكي بيتر ساغان (بورا)، لقب المرحلة الخامسة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية أول من أمس الأربعاء. واحتفظ البطل الأولمبي البلجيكي غريغ فان افرمايت (بي ام سي)، بصدارة الترتيب العام بعد حلوله سابعا في المرحلة البالغ طولها 204,5 كلم في ريف فينيستير والتي لم تؤثر كثيراً على ترتيب أبرز المرشحين.

ويتقدم فان افرمايت الأميركي تيجاي فان غارديرين (بي ام سي) بفارق ثانيتين ومواطنه فيليب جيلبير (كويك-ستيب فلورز) بفارق 3 ثوان.

وتفوق ساغان على الإيطالي سوني كولبريلي (البحرين-ميريدا) على غرار المرحلة الثانية في روش-سور-يون.

وهذا الفوز العاشر لساغان (28 عاما) منذ بداياته في 2012 والثاني في النسخة الحالية.