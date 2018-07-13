شعلة 2020 تنطلق من فوكوشيما

المصدر: طوكيو - أ ف ب

تنطلق شعلة أولمبياد طوكيو 2020 من فوكوشيما، التي كانت ضحية كارثة نووية وتسونامي دمر المنطقة في 2011، في رمزية إلى إعادة إعمار البلاد، بحسب ما أعلنت الخميس اللجنة الأولمبية اليابانية.

وينطلق البدل الأولمبي في 26 مارس 2020 من فوكوشيما، ثم يصل إلى جزيرة أوكيناوا الاستوائية حيث انطلقت شعلة أولمبياد طوكيو 1964، قبل أن يتجه شمالا لوصول متوقع إلى العاصمة في 10 يوليو بحسب المنظمين. وتمت الموافقة على هذا المسار من قبل أعضاء اللجنة المنظمة اليابانية خلال اجتماع مع ممثلي الحكومة.

وقالت يوريكي كويكي حاكمة طوكيو: «من المنطقي مرور هذه الشعلة، رمز إعادة الإعمار، في أنحاء البلاد بدءاً من فوكوشيما».