«الإمارات» سابعاً في جولة فرنسا

المصدر: باريس - البيان الرياضي

بعد أن خاض سباق الفرق ضد الزمن أول من أمس، عاد فريق الإمارات للدراجات للمشاركة في المرحلة الرابعة من جولة فرنسا لهذا العام، حيث توجه دراجو الفريق على المسار الذي يمتد على مسافة 195 كم من لا بول وصولاً إلى سارزياو، وهو مسار يناسب الدراجين الذين يتمتعون بالقوة واللياقة.

واحتل دراجو الفريق مركزاً متقدماً في المجموعة الرئيسية طوال السباق، حيث حاولوا حماية دان مارتن ومساعدة كريستوف في احتلال مركز جيد قبيل خط النهاية. وأظهر كريستوف خلال الكيلومترات الأخيرة من السباق أداءً قوياً في مقدمة السباق، ليحتل في النهاية المركز السابع بعد سباق سرعة حماسي.

وقال كريستوف: «كنت في موقع جيد خلال السباق، وتمكنت من التقدم بسرعة».