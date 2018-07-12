شتوتغارت يجدد عقد بادشتوبر

المصدر: شتوتغارت - د ب أ

أعلن نادي شتوتغارت الألماني، تجديد عقد اللاعب الألماني الدولي السابق هولغر بادشتوبر حتى 2021. وقال تايفون كوركوت مدرب شتوتغارت للموقع الرسمي للنادي: «سعيد بتجديد عقد هولغر بادشتوبر، بجانب مهاراته الكروية، فإنه يجلب قدراً كبيراً من الخبرة للفريق، وهو الأمر الذي يصب في صالح فريقنا». وانضم قلب الدفاع بادشتوبر -29 عاماً- إلى شتوتغارت في الموسم الماضي، قادماً من بايرن ميونخ. وانتهى العقد الأصلي لبادشتوبر مع شتوتغارت بنهاية الموسم الماضي. وقال بادشتوبر «لقد اتخذت قراري، سواء بالانتقال إلى نادي يشارك في دوري أبطال أوروبا، أو البقاء مع شتوتغارت، مقتنع بالمسار الذي يسلكه شتوتغارت».