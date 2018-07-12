كأس العالم 2018

تأهل المعيني لمونديال الشطرنج

المصدر:
  • الشارقة - البيان الرياضي
التاريخ:

ضمن التصفيات النهائية لمنتخب السيدات للشطرنج، تأهلت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عائشة سرحان المعيني، للمشاركة ضمن فريق المنتخب، لتمثيل دولة الإمارات في الأولمبياد العالمي للشطرنج الـ 43، والمقام في بلدية باتومى بجمهورية جورجيا في الفترة ما بين 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2018، ويعد أكبر حدث شطرنجي في العالم.

وجاء تأهل اللاعبة بعد أن شاركت في التصفيات التي أقامها اتحاد الإمارات للشطرنج، التي استمرت لمدة شهرين، بمشاركة 5 لاعبات شابات متميزات، تم اختيارهم من أندية الشطرنج المختلفة على مستوى الدولة.

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