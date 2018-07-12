تأهل المعيني لمونديال الشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ضمن التصفيات النهائية لمنتخب السيدات للشطرنج، تأهلت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عائشة سرحان المعيني، للمشاركة ضمن فريق المنتخب، لتمثيل دولة الإمارات في الأولمبياد العالمي للشطرنج الـ 43، والمقام في بلدية باتومى بجمهورية جورجيا في الفترة ما بين 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2018، ويعد أكبر حدث شطرنجي في العالم.

وجاء تأهل اللاعبة بعد أن شاركت في التصفيات التي أقامها اتحاد الإمارات للشطرنج، التي استمرت لمدة شهرين، بمشاركة 5 لاعبات شابات متميزات، تم اختيارهم من أندية الشطرنج المختلفة على مستوى الدولة.