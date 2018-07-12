200 فتاة في مخيم مجلس دبي الرياضي الصيفي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في «مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات»، الأول من نوعه الذي يخصص للفتيات فقط من عمر 7 إلى 12 عاماً، وتقام فعالياته خلال الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، وتستضيفه المدرسة السويسرية الدولية للعلوم في منطقة الجداف.

ووصل عدد المسجلين في المخيم الصيفي المجاني إلى أكثر من 200 فتاة من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث سارع أولياء الأمور إلى تسجيل فتياتهم للمشاركة في المخيم الذي تستمر فعالياته على مدار 25 يوماً. ويشمل المخيم العديد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية مثل الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة قدم الصالات، كرة الطاولة، سباق الطريق، كما يتضمن المخيم تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية.