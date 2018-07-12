حل أزمة «المريخ» في إطار الشرعية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

التقى البروفيسور كمال حامد شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، بمكتبه بمقر الاتحاد، بالدكتور أبو البشر عبد الرحمن يوسف وزير الشباب والرياضة الاتحادي، وبحث اللقاء قضية نادي المريخ من كل جوانبها، وأكد رئيس الاتحاد للوزير، حرص اتحاده على الاستقرار الحقيقي للنادي، في إطار الشرعية والأهلية، مقدماً شرحاً تفصيلياً لموقف الاتحاد الثابت منذ ظهور الأزمة لسطح الأحداث، بقرار حل مجلس الإدارة المنتخب بمرسوم الوزير الولائي للشباب والرياضة، حتى وصول الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من خلال مكاتبات كان الاتحاد من خلالها حريصاً على تجنيب البلاد مخاطر تجدد قرارات التجميد. وأوضح شداد تمسك اتحاده بدعم المجلس المنتخب، وحمايته من أي تدخل خارجي في إدارة شؤونه.