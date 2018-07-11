كأس العالم 2018

عودة آموتي إلى كليبرز

المصدر:
  • لوس انجليس - أ ف ب
التاريخ:

عاد لاعب كرة السلة الكاميروني لوك مباه آ موتي إلى فريق لوس انجليس كليبرز، المشارك في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، بعد دفاعه عن ألوان هيوستن روكتس لموسم واحد، بحسب ما ذكرت شبكة «إي اس بي إن» التلفزيونية الرياضية الاثنين. وتبلغ صفقة انتقال آموتي، الذي تعرض لإصابة في كتفه الأيمن الموسم المنصرم، وسبق أن دافع عن ألوان كليبرز لعامين، 4.3 ملايين دولار سنويا (3.6 ملايين يورو). وحقق اللاعب الذي سيبلغ الثانية والثلاثين في سبتمبر المقبل، معدل 7.5 نقاط و3 متابعات في المباراة الواحدة الموسم المنصرم، عندما خاض عامه العاشر في الدوري.

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