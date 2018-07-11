عودة آموتي إلى كليبرز

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

عاد لاعب كرة السلة الكاميروني لوك مباه آ موتي إلى فريق لوس انجليس كليبرز، المشارك في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، بعد دفاعه عن ألوان هيوستن روكتس لموسم واحد، بحسب ما ذكرت شبكة «إي اس بي إن» التلفزيونية الرياضية الاثنين. وتبلغ صفقة انتقال آموتي، الذي تعرض لإصابة في كتفه الأيمن الموسم المنصرم، وسبق أن دافع عن ألوان كليبرز لعامين، 4.3 ملايين دولار سنويا (3.6 ملايين يورو). وحقق اللاعب الذي سيبلغ الثانية والثلاثين في سبتمبر المقبل، معدل 7.5 نقاط و3 متابعات في المباراة الواحدة الموسم المنصرم، عندما خاض عامه العاشر في الدوري.