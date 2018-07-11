أفرمايت يتصدر طواف فرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

انتزع البطل الأولمبي البلجيكي غريغ فان أفرمايت، صدارة الترتيب العام والقميص الأصفر لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الاثنين، بفوز فريقه الأميركي «بي أم سي» في المرحلة الثالثة ضد السرعة للفرق في غرب شوليه، التي بلغت مسافتها 35.5 كيلومتراً. وتقدم الفريق الفائز على فريق البريطاني كريس فروم حامل اللقب العام الماضي بفارق أربع ثوانٍ.

وحل ثالثاً فريق «كويك ستيب» الذي ضم البلجيكي فيليب جيلبير والفرنسي جوليان الافيليب بفارق 7 ثوانٍ. وهذه المرة الأولى التي تخوض فيها الفرق مرحلة ضد الساعة في طواف فرنسا منذ 2015.