ختام دورة الدفاع عن النفس في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد العميد الدكتور إبراهيم محمود عبد الرحمن، نائب مدير الإدارة العامه لإسعاد المجتمع في شرطة دبي صباح أول من أمس، ختام دورة الدفاع عن النفس (الضبط والسيطرة)، التي اختتمت فعالياتها بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، بمشاركة 280 متدرباً من جميع الرتب من الإدارات العامة والمراكز في شرطة دبي.

حضر ختام الدورة العميد علي عيد أحمد غانم مدير مركز شرطة المرقبات والعقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية والملازم أول راشد سالم المر مشرف البطولة ومدرب الدورة عبد الجليل فولاد وعدد من الضباط والمسؤولين، وأشاد العميد إبراهيم بالمستويات المتقدمة التي ظهر عليها المنتسبون، مؤكداً أن دورة الضبط والسيطرة تعد من فنون الدفاع عن النفس المهمة بالنسبة لرجل الشرطة.