حارس المريخ يعتذر للجماهير

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ذكر عصام الدين عبد الرحيم حارس مرمى المريخ، أنه لا يستوعب حتى اللحظة الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة فريقه أمام الهلال الأبيض، الذي تسبب في خسارة الفريق للقاء الأول في دوري النخبة. وقال عصام عبد الرحيم: فقدت التركيز للحظات، حيث كانت الكرة بعيدة عن مناطق الخطر، ولكنني فوجئت بها تسكن الشباك، وواصل عصام عبد الرحيم: اعتذر بشدة لجماهير المريخ، فقد كان المريخ هو الطرف الأفضل، يخونني التعبير حالياً في إيجاد عبارات مناسبة للاعتذار.

واختتم عصام حديثه وقال: أعمل وزملائي اللاعبون على تلافي آثار الخسارة وسنعود بالقتال دوماً بحثاً عن الانتصارات. عشت لحظات عصيبة وقاسية بسبب هذا الخطأ، ولكنها كرة القدم في النهاية.

فيما دافع الجزائري حكيم سبع مدرب حراس المريخ السابق عن عصام عبد الرحيم على الخطأ الذي ارتكبه في مباراة هلال الأبيض واستفاد منه مدثر كاريكا في تسجيل هدف المباراة الوحيد وقال سبع في رسالة لعصام عبد الرحيم على صفحته بالفيسبوك: ولا يهمك يا بطل.