الصفاقسي إلى سلطنة عمان الاثنين

المصدر: Ⅶتونس - صالح قادري

يغادر النادي الصفاقسي يوم الاثنين المقبل إلى سلطنة عمان، حيث يؤدي معسكر إعداد بمدينة صلالة العمانية، قبل المشاركة في الدورة الدولية العربية الأولى تحت رعاية نادي النصر العماني، التي ستنطلق يوم 22 الجاري بمشاركة الغرافة القطري والنصر العماني والإسماعيلي المصري والنادي الصفاقسي التونسي، وقد أسفرت عملية القرعة عن مواجهة النادي الصفاقسي للإسماعيلي المصري في نصف النهائي، في حين يجمع نصف النهائي الآخر النصر العماني والغرافة، وتجري المباراة النهائية لهذه الدورة يوم 25 الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب الأردني منذر أبوعمارة الذي يتدرب مع الصفاقسي منذ مدة، قد نال استحسان المدرب كرول لأنه قد لا يمضي لفائدة الفريق لأسباب مالية بحتة.