«تور أوف سلوفينيا» الأنجح في أوروبا

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

استضافت سلوفينيا الدولة السياحية الخضراء وذات الطبيعة الأخاذة النسخة الخامسة والعشرين لسباق الدراجات الهوائية 2018 تحت عنوان «تور أوف سلوفينيا»، وذلك بحضور كبرى إذاعات الدول الأوروبية والعالمية، حيث شهدوا ما تنعم به سلوفينيا من معالم سياحية عالية القيمة ومدى ودية شعبها، فضلاً عن تقديم علامتها السياحية الجذابة المسماة «أي فيل سلوفينيا» (I Feel Slovenia)، وخلال هذا الحدث البارز نالت سلوفينيا جائزة أفضل تنظيم، نظراً لمهنية الكادر المنظم وجاذبية السباق والميزات التي عرضتها وجهات السفر والإقامة الاستثنائية في سلوفينيا.

واعتمد أيضاً إطلاق مسابقة لمنح جائزة تشمل أفضل مضيف، خطوط طيران والوجهات التي مر بها السباق، كما ثمن مجلس السياحة السلوفيني بث السباق على قنوات Eurosport>.