دراج الإمارات إلى قائمة الخمسة الأوائل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تمكن الدراج النرويجي ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات، من الانضمام إلى قائمة الخمسة الأوائل مجدداً، ليعبر خط النهاية اليوم محتلاً المركز الخامس خلال المرحلة الثانية.

ووصل البطل الأوروبي إلى الجزء الأخير من السباق إلى جانب زملائه المتخصصين بسباقات السرعة، حيث قدموا أداء مميزاً في الكيلومتر الأخير الذي كان سباق سرعة حماسياً آخر.

وقد تشكلت المجموعة المنفصلة اليوم مبكراً، وتمكنت من البقاء في صدارة المجموعة الرئيسية وصولاً إلى 14كم قبل خط النهاية.

ومن جديد، بدأ دراجو المجموعة في احتلال مراكزهم وتجاوز عدد من المنعطفات القاسية أثناء اقترابهم من لا روش يور سون.