دورانت يمدد عقده مع غولدن ستايت

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

مدد كيفن دورانت، الذي اختير أفضل لاعب في الموسمين الماضيين في الدور النهائي للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، عقده مع فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب، بحسب ما أعلن النادي. في حين، لم يذكر النادي المتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، تفاصيل إضافية، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عقد دورانت الجديد يمتد عامين وتصل قيمة المكافآت فيه إلى 30 مليون دولار أميركي سنوياً.

وكان تمديد عقد دورانت (29 عاماً) متوقعاً، علماً أن اللاعب يقدم أداء لافتاً معه، بمعدل نقاط يبلغ 26.4 نقطة، إلى 6.8 متابعات، و5.4 تمريرات حاسمة. وبلغ معدل دورانت 25 نقطة على الأقل في المواسم العشرة الأخيرة.