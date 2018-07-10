فيدرر إلى الدور ربع النهائي بويمبلدون

المصدر: لندن - أ ف ب

تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف أول وحامل اللقب للدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة التنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزه أمس على الفرنسي أدريان مانارينو المصنف 26 عالمياً بنتيجة 6-صفر، 7-5، 6-4.

وواجه فيدرر الساعي لتعزيز رقمه القياسي وإحراز لقب البطولة الإنجليزية للمرة التاسعة (والـ 21 في البطولات الكبرى)، مقاومة من منافسه في المجموعة الثانية، التي انتزعها السويسري بعد كسر إرسال الفرنسي في الشوط الحادي عشر، علماً أنه حسم المجموعة الأولى في 16 دقيقة. وبلغ فيدرر الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الـ 16 في مسيرته، ويتبقى غداً الفائز من مباراة الفرنسي غايل مونفيس المصنف 44 عالمياً والجنوب أفريقي كيفن اندرسون المصنف ثامناً.

واحتفظ السويسري بسجله نظيفاً من دون خسارة أي مجموعة في ويمبلدون منذ 2016، رافعاً عدد مجموعاته النظيفة إلى 32 توالياً. وهو يخوض ربع النهائي في إحدى البطولات الكبرى للمرة 53 في مسيرته محترفاً.