36 رياضياً أردنياً في آسيوية إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية خلال مؤتمر صحافي في مقرها، عن مشاركة 36 لاعباً ولاعبة في النسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ خلال الفترة من 18أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين. وسيشارك رياضيو الأردن في ثماني رياضات، هي التايكواندو، والسباحة، وكرة السلة 3X3، والملاكمة والجوجيتسو، وألعاب القوى، والكاراتيه، والجودو.

ويشارك، أيضاً، المنتخب الأردني للبريدج في الألعاب نظراً لالتزامه بهذه المشاركة بعد أن أسهم الاتحاد الأردني للعبة في إدراج هذه الرياضة للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الآسيوية، بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية.

وسيتولى تيسير المنسي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد كرة اليد، رئاسة الوفد الأردني المشارك في دورة الألعاب الآسيوية.